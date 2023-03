El encuentro que sostuvo la ‘influenciadora’ y el expresidente en 2021 causó gran revuelo en redes sociales. En su momento, el video donde aparecían los dos se viralizó por la forma en la que la bogotana promocionó sus keratinas.

(Vea también: “Voy a regresar”: Viena Ruíz retomará camino que le dio reconocimiento público en Colombia)

Días después de que se conocieran dichas imágenes, la ‘influenciadora’ apareció en sus redes asegurando que estaba recibiendo amenazas y que algunas personas estaban buscando acabar con su emprendimiento.

Aunque en esa oportunidad no se supo por qué se dio el encuentro, este viernes la propia empresaria contó cómo ocurrió todo.

En una entrevista con la emisora Tropicana, Daneidy Barrera Rojas explicó que el exmandatario fue quien le propuso el encuentro y utilizó el espacio para mostrar la admiración que siente por él.

“Uribe me contactó y me dijo que si nos podíamos ver porque para él yo era un símbolo de superación. Me dijo que tenía que ir hasta donde él estaba y yo fui hasta allá. Él es el papá de los pollitos, gústele a quien le guste”, dijo inicialmente la bogotana en el medio mencionado.