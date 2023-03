Daneidy Barrera, la empresaria mejor conocida como Epa Colombia, hace poco llamó la atención de sus seguidores porque compartió en sus historias de Instagram unos videos donde habló de la situación política actual del país.

En esta oportunidad, la bogotana quiso referirse a la reciente polémica de corrupción en la que está involucrado Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, y que en su defecto terminó salpicando al mandatario, a quien quería hacerle la queratina en campaña.

“Tiempo sin verte amiga, ¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene amiga, no, ‘que la amiga la traicionó’”, inició.

Además, Epa al parecer, también se habría referido en su clip a lo que pasó entre Day Vásquez, exesposa de Nicolás, y Laura Ojeda, actual pareja del diputado.

“Uno amigas no tiene, pille que la amiga y luego que la dejó embarazada. Amiga, por la plata. La marica no roncó, la otra si supo hacer las cosas. Estamos en un país donde Dios mío pensé que iba a haber un cambio, un cambio de nada, un cambio por la mentira”, dijo.

Por otra parte, la influenciadora también aprovechó su espacio para referirse a la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez.

“Y como viste a Francia Márquez, en helicóptero parece la Epa Colombia tirando dinero (…) Por eso tú amiga cuando yo me junté con Álvaro Uribe Vélez, no ‘que tú eres lo peor’ todos son iguales amiga, aquí no hay ni la izquierda, ni la derecha, ni la mitad, ni el centro. Yo esperando que no le vayan a hacer daño a mi empresa”, señaló.