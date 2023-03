Aunque quería dar el mensaje de no gastar en lujos y marcas, ‘Epa Colombia’ terminó mostrando que tiene gran cantidad de zapatos que le han costado una millonada y que todos son originales. Y en un aparte de sus palabras, aprovechó para atacar, otra vez, a Yina Calderón.

(Lea también: ‘Epa Colombia’ estrena retoque estético y se defiende antes de que le lluevan críticas)

Todo esto se dio en el marco de una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, hablando del dinero que le han dejado sus negocios de keratinas y peluquerías.

Daneidy Barrera Rojas (nombre de ‘Epa’) respondió varias preguntas de sus seguidores en uno de los perfiles de Instagram que administra. Y le llegó una pregunta llamativa, a la que ella dedicó un buen tiempo para responder: “¿Cuál es el par de zapatos más caros que has comprado?”.

Después, la joven empresaria empezó a hacer la lista de los zapatos que ha comprado y sus precios, llegando a sumar más de 20 millones sólo en 3 pares:

“Unos de 10 millones de pesos, pero la verdad, nada. Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7… Realmente, me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5, sino unos zapatos con los que me sienta cómoda… Unos zapatos de 200 (mil pesos) me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos”

Después de sacar a relucir el dinero que ha gastado, quiso cambiar el mensaje y dijo: “Tengo cositas caras, gracias a las keratinas. Pero eso no trae nada bueno, solo lo necesario. No te pierdas en lujurias, vanidades, orgullo; nada de eso”. Sin embargo, al rato se contradijo y le ‘tiró vainazo’ a Yina Calderón, para decir que mentía con sus compras: “¿Crees que yo tengo que decir mentiras, crees que soy igual de mentirosa a Yina? Nooo…”.

(Vea también: Al estilo ‘Epa Colombia’: Greeicy Rendón y su video, no tan agradable, desde el baño)

Punto seguido, siguió hablando de todo el dinero que gastó en zapatos, pero ahora mostrándolos y aclarando que ella compra productos originales, con una nueva contradicción en su discurso, ya que volvió a hacer cuentas de 20 millones de pesos que tiene para elegir en su closet:

“Estos me valieron 5 millones 500, alguien que sepa de marca, hay también réplicas. Estos me valieron 5 millones de pesos o 7, no me acuerdo. Estos me valieron 4 millones de pesos, estos me valieron 4 millones… Estos también me valieron 4 millones de pesos. También hay réplicas, pero los originales. ¿Piensas que te tengo que decir mentiras?”