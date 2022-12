Durante la emisión del programa de W Radio con Julio Sánchez Cristo este jueves 16 de diciembre, el periodista Daniel Coronell, visiblemente afectado y al borde del llanto, desmintió tajantemente haber recibido supuestos sobornos por 150.000 dólares (alrededor de 720 millones de pesos a cambio de hoy) en una investigación que él mismo ha adelantado.

Coronell reveló que la información le llegó gracias a Carlos Cárdenas, colega con el que trabajó en Noticias Uno. Según lo que conoció el periodista, en unos documentos de contabilidad del Hospital Metropolitano de Barranquilla encontraron manuscritos que lo relacionan a él y a Julio Ospino, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, de haber recibido sobornos en este caso para tergiversar la investigación.

Ante estos señalamientos, Daniel Coronell se defendió en la W Radio y negó tajantemente estas acusaciones que están relacionadas con la investigación que él mismo adelanta sobre la Universidad Metropolitana de Barranquilla en un caso de corrupción que enreda al senador Eduardo Pulgar.

“Quiero decir aquí, antes de que alguien más lo diga en cualquier otro lado, que eso es absolutamente falso. He investigado con todo rigor ese caso y lo he entregado según me indica mi mejor conocimiento en estos micrófonos y en las columnas e investigaciones que he adelantado”, dijo el comunicador.

Después de escuchar su declaración, Julio Sánchez Cristo, director de la W, respaldó al periodista y le dijo que no le iba a hacer más preguntas sobre este caso, que ya estaba todo claro y que el país conoce su profesionalismo en las investigaciones que adelanta.