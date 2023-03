No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla. https://t.co/vYyB2j2L3W

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2023