En la grabación, Eduardo Pulgar le cuenta al juez que habría intentado sobornar y al alcald Usiacurí, Ronald Padilla, que en 2016 Alejandro Char (conocido popularmente como Álex Char), exalcalde de Barranquilla, le ofreció dinero para que votara por “la vieja”, en las elecciones del Procurador General.

“A mí Álex Char me ofreció 5.000 millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja. ¡5.000 millones de barras! Y le he dicho al man: ‘No’, y yo me quedé con Carrillo”, dice Pulgar.