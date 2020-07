Andrés Rodríguez Cáez, abogado de profesión que llegó a ser juez por un nombramiento provisional en el municipio de Usiacurí, Atlántico, grabó a escondidas la conversación que tuvo con el congresista en 2017 luego de que Ronald Padilla, alcalde del pueblo, lo invitara al apartamento del senador para “conocerlo”, indicó Daniel Coronell en su habitual columna en Los Danieles.

En las grabaciones que publicó el periodista se escucha a Pulgar despachándose con el juez diciéndole que quería apelar a él para ver cómo lo podía ayudar, ya que esa universidad (los patrocinadores) le ponía unos votos “muy importantes”, además de becas, “puestecitos” y plata para su campaña. “Yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

“Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, pa’ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos (el alcalde de Usiacurí y el juez)”, destacó el congresista en uno de los audios revelados por Coronell.

Al ver las pretensiones de Pulgar, que le ofreció “200 barras” y le reiteró en varias oportunidades que eso se trataba de un negocio, el juez lo bajó de la nube en la conversación publicada por el periodista en su columna diciéndole que solo había aceptado ir a la reunión por la petición del alcalde y que no iba a acceder a lo que le estaba pidiendo.

“Yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí, no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, enfatizó Rodríguez en la conversación.