Los detalles del audio los compartió Yohir Akerman en su columna de El Espectador de este domingo. Allí una mujer, que identifican como Aleida Paola González Castro (“profesional especializada de la Superintendencia de Notariado y Registro y antes juez 1593 de la República”) le habría pedido ayuda al ‘Ñeñe’ para un ascenso, aprovechando la supuesta amistad de él con, entre otros, el entonces superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de la Dimayor.

“Aprovecho para pedirte un favor, José. A mí me dijeron que tú eras muy amigo del súper, ahora van a ascender gente”, es lo primero que le dice al ‘Ñeñe’ la mujer, que para ese momento decía llevar dos años en la Superintendencia de Notariado, se lee en la columna.

‘El Ñeñe’ le contesta con un “ajá” y es cuando ella agrega, de acuerdo con la transcripción de Akerman: “Sí, están ascendiendo gente, yo estoy en un grado 16, José Guillermo, yo me gano cuatro millones de pesos aquí, estoy educando a mis hijos y me pueden subir a un grado 19 encargada y tengo los… requisitos”.

“Yo soy muy amigo de Jairo [Alonso Mesa Guerra, “quien en el momento de la llamada trabajaba en la Superintendencia de Notariado”] y de Jorge Vélez [el para la fecha Superintendente]. […] Escríbeme… escríbeme… escríbeme porque igual voy a hacer una vuelta con Darío, mi cuñado, y lo voy a hacer esta semana… entonces… Escríbeme… porque me va a tocar ir a Bogotá, a hacer esa vuelta personalmente…”, responde ‘el Ñeñe’, que también dijo estar aprovechando para pedir favores porque la gente le caminaba, debido a su amistad con el presidente Iván Duque, dice la columna.

Ninguno de los mencionados ha dado su versión sobre este audio, que hace parte de un caso de asesinato y por el que se terminaron descubriendo detalles sobre la presunta compra de votos en la campaña de Iván Duque a la presidencia.

Sin embargo, Akerman finaliza su texto indicando que ‘el Ñeñe’ sí habría ‘sacado jugo’ a su “amistad con el Presidente” (también ha sonado una ayuda que, al parecer, dio a un amigo policía para un ascenso), “pero los funcionarios que le caminaban ahora tratan de negar la existencia de su relación”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que relacionan al presidente de la Dimayor con ‘el Ñeñe’, hace unos meses lo hicieron por una foto en la que estaban los dos en una reunión casera con otras personas.

En su momento, como registró Gol caracol, Jorge Enrique Vélez, solo apuntó a explicar: “Cuando me invitan a comidas no miro quién está allí. A mí me invitaron a una comida del Festival Vallenato en Valledupar, ahí estaba el presidente del festival. Yo soy uno de los que va cada año, me invitaron y fui. Había unas 20 personas ahí, empresarios, eso te puedo decir”.

