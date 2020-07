Una joven cartagenera vivió momentos de tensión cuando llevó a su padre un centro médico; según se ve en un video publicado en Twitter, los profesionales de la salud que trabajan en el lugar le dijeron que no podían atenderlo si no lo internaban como caso confirmado de COVID-19.

Pese a la insistencia de la mujer para que los médicos le hicieran la prueba a su familiar, y así confirmar si tenía o no la patología, los médicos del lugar le advirtieron que si no lo dejaba entrar de internar como positivo COVID-19 para manejarlo así, tenía que firmar un acta para llevárselo bajo su responsabilidad.

La joven refutó la respuesta de los médicos señalando que si quería que su padre muriera, en ningún momento lo hubiera llevado al hospital; todo esto ocurre mientras graba un con su celular para hacer pública la actuación de los trabajadores del lugar en redes sociales.

“Si a mí en el hospital me dicen que a mi papá le van hacer una prueba y tiene COVID, ya eso es otra cosa. Yo no puedo aceptar una patología que mi papá no tiene doctora. No puedo”, indica la mujer ante la insistencia de los médicos de que deje a su padre internado como caso positivo.