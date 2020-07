green

Gustavo Petro se quejó de la aparente falta de tratamientos para evitar que los portadores de coronavirus se compliquen y necesiten de las unidades de cuidado intensivo, UCI.

En consecuencia, pidió que no se sigan las regulaciones sanitarias: “La obediencia médica a las EPS es mortal hoy; no lo digo yo, lo dicen los médicos”.

Y luego fue más atrevido: “Médicos y pacientes deben desobedecer; existen tratamientos que mitigan efectos del virus y están en su derecho y obligación de suministrarlos. Exíjanlos”.

Frente a esta posición, el columnista Daniel Samper Ospina lo criticó señalando que no sabe qué pretende con esos mensajes.

“No entiendo la apuesta de Petro con estos trinos: ¿desobediencia civil de los pacientes contra los médicos?, ¿de los médicos contra el sistema?, ¿de los médicos y los pacientes contra los protocolos aprobados por el gremio? De verdad: esto es Locombia”, tuiteó Samper.

Pero Petro no se quedó callado y replicó con una escueta aclaración: “Explico: exigencia de tratamiento. Con tutelas o con seducción, o como se prefiera. Los protocolos no los aprueba el gremio, los aprueban las EPS. Y no es Locombia, es luchar por la vida”.

Acá, los mensajes de Gustavo Petro:

Antes de un agravamiento del enfermo de covid con tratamiento en UCI , debe haber un tratamiento a los efectos de la enfermedad que busque no llegar a la fase critica premortal. En Colombia en vez de esos tratamientos se manda al enfermo a pura y simple observación — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 11, 2020