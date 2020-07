De acuerdo con Córdoba, ese hecho la afectó emocionalmente debido a que le sorprendió que muchos de los sectores alternativos, con los que trabajó de manera conjunta por varios años, le dieran la espalda durante su campaña presidencial, indicó La FM.

“Para mí fue muy duro que no me dieran su apoyo. Alguna de la gente que me está asesorando se trasladó, sin yo darme cuenta, a la campaña de Gustavo Petro, o sea que estaban en la mía y estaban en la de él”, manifestó la excongresista en declaraciones recogidas por este mismo medio.