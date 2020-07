green

En entrevista con Fernando del Rincón, en CNN, la alcaldesa dijo que al no permitir que haya un cierre total en la capital “el Gobierno nacional siempre prioriza la economía y la plata”.

“Yo los entiendo. No es porque no les importe la vida, es porque las responsabilidades económicas están en cabeza del Gobierno, pero no sabe qué es administrar un hospital, no sabe qué es cuidar un paciente, no sabe qué es instalar una cama hospitalaria, no sabe qué es hacer una prueba”, añadió, diciendo que esas son labores de los entes territoriales.

López también reconoció que “los países en desarrollo como Colombia solo tenemos la opción de administrar la mitigación de la pandemia”, por lo que “irnos a cerrar totalmente nuestra economía durante 3 o 6 meses es virtualmente imposible”, pero dijo que la idea sería buscar el equilibrio. Eso sí, insistió en que en un momento crítico se debe es priorizar la vida.

“Estamos interesados en que haya economía, en que haya empleo”, pero “lo material lo vamos a recuperar, el empleo va a volver a crecer”, señaló la alcaldesa.

Según ella, Bogotá ya “hizo cuarentena general en marzo en contra del Gobierno nacional, que no quería hacerla”, e incluso dijo que las tensiones no han parado ahí y se extendieron hasta cuando se tuvo que negociar para que no se abrieran todos los sectores de la economía al mismo tiempo.

“No ha sido fácil con los sectores más políticos y financieros del Gobierno nacional, a los que les importa más la economía que la salud y la vida”, comentó López.