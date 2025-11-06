La excongresista Aída Merlano reapareció este jueves 6 de noviembre en una audiencia virtual ante un juez de la República, luego de varios años marcada por la polémica por su fuga de un consultorio odontológico en Bogotá en 2019. Durante su intervención, la exlegisladora expresó su arrepentimiento, aunque precisó que no lamenta haberse escapado, sino los delitos que la llevaron a prisión.

Entre lágrimas, Aida Merlano aprovechó su intervención ante la juez para decir que, pese a estar recluida en una guarnición militar, allí ha encontrado más tranquilidad. La excongresista aseguró que no se arrepiente de haberse fugado, aunque sí de los delitos que la llevaron a estar tras las rejas.

“Solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme. Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado; me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad”, declaró Merlano ante el despacho judicial.

Merlano permanece recluida en una guarnición militar, mientras avanza el proceso en su contra por los delitos relacionados con corrupción electoral y concierto para delinquir.

#JUSTICIA | “Solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme. Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad”: reaparece en audiencia ante un juez, la excongresista Aida Merlano,… pic.twitter.com/ppvTCyvYyR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

Cabe mencionar que en la audiencia, la Fiscalía presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.

Una vez las partes hicieron su intervención, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se aprueba o no el preacuerdo.

Así las cosas, la excongresista sería condenada a 42 meses —es decir, 3 años y 5 meses de prisión— tras firmar el preacuerdo.

