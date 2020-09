Paloma Valencia y Gustavo Bolívar se enfrascaron en una disputa verbal luego de que la periodista Vicky Dávila, moderadora del debate en Semana Tv, los invitara a dialogar sobre el vandalismo y los actos violentos contra la Fuerza Pública.

Lo primero que dijo el senador Bolívar fue que los “vándalos son los que destruyen”, y que estas personas casi siempre “están infiltradas” en medio de las manifestaciones.

“Está probado en videos, que circulan en Internet, que hay policías que se disfrazan de vándalos, o hay vándalos que son contratados por la Policía para dañar las marchas”, argumentó, y luego dijo que los medios de comunicación, casi siempre, se enfocan “en los puntos negros” y no en mostrar la marcha pacífica.

“Todo el peso de la ley para los vándalos que puedan ser judicializados, pero también hablemos de los asesinos y criminales que hay dentro de la Policía Nacional”, agregó el congresista.

A su turno, la senadora Valencia coincidió en que “hay que judicializarlos y sancionarlos (a los vándalos), porque la protesta social es el ejercicio legítimo de la expresión, de la indignación y el descontento, pero jamás debe incluir elementos de violencia contra servidores y bienes públicos”.

En medio del debate, la periodista Vicky Dávila intervino con una frase que abrió la puerta para que la representante del Centro Democrático elevara el tono de la discusión: “Senadora, ¿quiere decirle algo a Gustavo?”.

“Sí, varias cosas” —respondió Valencia, y continuó— “es que aquí hay unos políticos que, todo el tiempo, están tratando de incendiar este país. Que permanentemente hablan mal de las Fuerzas Armadas, ¿con qué propósito? Yo sí quisiera saber, ¿qué es lo que están buscando? Es que solamente creen que tienen posibilidades electorales si este país fracasa. Si a Duque le va mal, ¿entonces ustedes van a ser elegidos?, se equivoca senador Gustavo, porque destruyendo este país no se avanza”.

Bolívar replicó, en el programa, que las protestas no son incitadas por esos políticos a los que ella intenta hacer referencia, sino que fueron producto de los “videos de los abusos policiales”, mencionando el caso del homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de dos policías.

“Cuénteme, entonces, de su jefe Gustavo Petro, por qué no hablamos de la incitación a la manifestación”, interrumpió Valencia, a lo que Bolívar contestó.

“Petro lo que evitó fue una masacre peor, porque si no pone los videos (en Twitter) en donde la Policía está masacrando a los jóvenes, seguramente eso hubiera pasado a mayores. Y esa es nuestra función: defender a la gente, y la suya: defender a los militares. Y no la critico, me parece perfecto”, resaltó el congresista de los Decentes.