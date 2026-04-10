Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga, fueron suspendidas temporalmente y varios vuelos resultaron cancelados debido a condiciones de seguridad, según informó la Aeronáutica Civil.

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La medida fue adoptada mediante la emisión de un comunicado con el que se ordenó el cierre de las actividades aéreas en la terminal mientras no existan garantías para la operación. La decisión impactó de manera directa la salida y llegada de vuelos en la región.

“A partir de las 5:30 p. m., se ha emitido el NOTAM D0292, el cual ordena el cierre temporal de todas las operaciones en el Aeropuerto Palonegro”, se lee en la misiva publicada por la Aerocivil en la noche del jueves 9 de abril.

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De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la reanudación de los vuelos dependerá de la evolución de la situación y de las condiciones de seguridad que puedan garantizar las autoridades en la zona.

⚠️ Suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional #Palonegro, según NOTAM. El reinicio dependerá de las condiciones de seguridad. Consulta con tu aerolínea y sigue canales oficiales. pic.twitter.com/HILe6fWGD9 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 10, 2026

¿Por qué la Aerocivil cerró Aeropuerto Internacional Palonegro?

El cierre se da en medio de un contexto de alteraciones de orden público en Santander, donde protestas y bloqueos han afectado la movilidad y el acceso a la terminal aérea.

Ante este panorama, la Aerocivil indicó que la prioridad es proteger a los pasajeros, tripulaciones y personal operativo, mientras se mantiene el monitoreo de la situación para definir cuándo se podrán reactivar las operaciones con normalidad.

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