A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al Partido Comunes se les abrieron dos nuevos frentes de batalla que podrían modificar el Acuerdo de Paz que les dio vida jurídica. Y, de paso, los puso a pelear.

Por un lado, los excombatientes de las antiguas Farc, que ahora integran ese partido, estarían buscando cambiar a la JEP para volver a recibir al desertor Iván Márquez y para flexibilizar las normas que permitan liberar a 170 exguerrilleros que siguen presos tras siete años del pacto de La Habana.

Y, por el otro, el presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de “incluirle” puntos al Acuerdo de Paz que, según él, quedaron pendientes en Cuba, un movimiento delicado que significaría modificar el documento final con todos los riesgos que ello implica.

En diálogo con EL COLOMBIANO, por lo menos tres congresistas y un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz coincidieron en que miembros del Comunes estarían haciendo lobby en el Congreso para que aprueben modificar la JEP.

“Ellos tienen mucha molestia con la Jurisdicción porque hay unos casos muy específicos de exFarc que no han podido salir de las cárceles porque cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, no son amnistiables. Entonces, lo que están buscando, según he escuchado, es cambiarle algunas normas a la justicia transicional para que sea más flexible y pueda liberar esos presos”, contó un magistrado de la JEP que pidió no ser identificado.