Para nadie es un secreto que visitar Estados Unidos es uno de los sueños que tiene la gran mayoría de las personas en América Latina. Las razones pueden varias, pues hay quienes van solo de turismo, mientras que otros ven la posibilidad de encontrar mejores oportunidades laborales y así aumentar sus ingresos.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que entrar de manera legal al país americano se convierte en una pesadilla para muchos, la solicitud de la visa se convierte en un proceso que saca varios dolores de cabeza por los diferentes mitos que existen al respecto.

Uno de ellos está relacionado con el número de personas que debe ir a una entrevista con un cónsul, ya que hay quienes aseguran que es mejor que el documento se tramite de manera individual.

Experto revela si es bueno pedir la visa en familia

Dicha duda fue resuelta en gran parte en los últimos días, luego de que el excónsul Brent Hanson destapara algunos de los detalles en los que se fijan los agentes para aprobar o no el tan anhelado permiso.

“Entre más rápido podamos hacer una entrevista, mejor. Entonces, si yo veo a dos padres de una niña que ya tienen visa, yo no estoy preocupado porque la familia ya tiene visa y la está usando, así que no me preocupa que otra persona de la familia tenga visa”, dijo inicialmente en una entrevista con el canal de YouTube Doble G sobre un caso en el que dos padres se presenten junto a un hijo para pedirle la visa.

Inmediatamente, la persona que le estaba preguntando le pidió que explicara si era bueno presentarse a la entrevista completamente solo o, por el contrario, eso puede ser negativo.

“Ese es otro mito muy común, el de aplicar por separado. [Dicen] es que el oficial es más duro cuando uno aplica con toda la familia, y no es cierto. Siempre tenemos que considerar a toda la familia cuando hacemos la entrevista”, señaló en el mismo espacio.

Luego, agregó: “Por eso preguntamos mucho ¿estás casado?, ¿tienes hijos?, y no es porque vaya a rechazar [a la persona] por si está soltera o si no tiene hijos, pero es que debo tener en cuenta a toda la familia porque, si lo voy a aprobar a usted, tiene que ser porque aprobaría a toda la familia. No estamos en el trabajo de separar familias”.

Después de entregar otro tipo de detalles, como el posible error que muchos cometen y no se dan cuenta, Hanson confirmó que a los cónsules lo que realmente les preocupa es que las personas se puedan quedar en Estados unidos, o que, en el peor de los casos, le den mal uso a la visa.

