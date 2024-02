Estados Unidos es el destino favorito de los latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, especialmente por la solicitud de la visa.

(Lea también: Advierten posible error al pedir visa de Estados Unidos: ojo si habla de viajar a Disney)

Diego Arias, ex jefe de visas, contó en un video que se viralizó en TikTok que muchas personas cometen un error que suele significarles la negación de la visa, todo por dejar su proceso en manos de tramitadores sin experiencia.

Según explicó, mentir sobre su destino es una de las equivocaciones que más cometen los solicitantes. Arias señaló que muchas personas dicen que van a Disney, por ejemplo, porque los asesores les dicen que esa respuesta les ayudará a obtener la visa, cuando, de acuerdo con su experiencia, eso no influye.

“Es imposible que toda la gente quiera ir a Disney. Sé que muchos quieren ir a Orlando, pero si su destino real no es Orlando, sino visitar a su familia en New Orleans, ir a California a ver su equipo favorito de baloncesto o simplemente ir a Chicago a tomarte fotos en lugares históricos, debes decir eso. La verdad es lo que quiere saber el cónsul”, precisó Arias.

El experto en trámites consulares comentó que algunas personas no tienen el perfil típico de visitantes de Disney, por lo que esa mentira los puede perjudicar.

“Si el cónsul se da cuenta de que usted está mintiendo sobre su destino, le va a negar la visa. No cometa ese error. No se deje llevar por personas que le dan mal la información. Siempre ponga el destino que usted de verdad quiere visitar en Estados Unidos, no uno que le dijeron que le dará más probabilidades de obtener la visa”, concluyó.