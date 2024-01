Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de los latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, especialmente por la solicitud de la visa.

(Lea también: Mujer fue a sacar la visa de Estados Unidos y por error en una respuesta se la negaron)

El excónsul Brent Hanson detalló en una entrevista que poner un paseo por los parques de Disney como motivo principal del viaje a los Estados Unidos, en algunos casos, puede resultar perjudicial para las personas que solicitan el documento para ingresar a dicho país.

Según indicó el experto, personas que no han viajado a otros países y responden en la embajada que quieren la visa para ir a visitar a Mickey Mouse, como se dice popularmente, pueden obtener un no como respuesta.

“Una persona que no tiene la posibilidad económica de viajar, ¿está escogiendo para su primer viaje el lugar más caro del mundo? No tiene mucho sentido”, comentó Hanson.

De acuerdo con el excónsul, las personas que hacen las entrevistas conocen que un viaje a cualquier parque de Disney es bastante costoso, por lo que desconfían de solicitantes que no han salido del país y quieren ir a ese lugar en su primer visita a EE. UU.

“Nosotros sabemos cuál es el costo del viaje a Disney, especialmente cuando son familias. Eso va a salir carísimo. Será más que su salario anual, entonces no creemos eso”, confesó el experto, enfatizando en que dicha respuesta no es la mejor si se quiere obtener la visa, pero precisando que si en realidad ese es el motivo de viaje no se debe mentir.