Estados Unidos es quizá el destino favorito de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos debido a la solicitud de la visa.

Ese es el caso de @claudiataboada19, una joven peruana que relató en dos videos que se fueron virales en TikTok sobre cómo fue su experiencia tramitando la visa americana, incluyendo la decepción que se llevó.

“Llevé muchísimos papeles extras y no me pidieron ninguno. Quise entregárselos y me dijo: ‘no, no es necesario’”, inició contando. Y aunque pensó que no había iniciado la entrevista de la mejor manera, se mostró optimista en que todo mejoraría con el pasar de los minutos.

Ella explicó que quería conocer Miami, sus playas y sus parques temáticos. “Siento que esa respuesta fue buena porque vi la cara del cónsul”, recordó; sin embargo, todo se fue complicando conforme la entrevista continuó

La siguiente pregunta fue: “¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual trabajo?”, a lo que ella respondió que nueve meses. “Me miró raro, sentí como que algo no andaba bien”, expresó. Luego, le preguntaron sobre su estado civil, a lo que contestó que estaba soltera.

El cónsul le preguntó cuántos días iba a quedarse en Estados Unidos y ella contestó que 10 días. Posteriormente, le pidieron información de su lugar de residencia. En ese momento cayó en cuenta de un error grave.

La peruana mencionó que vivía sola, pero esta afirmación no concordaba con lo que había colocado en el formulario para pedir la visa. “Lo llené cuando vivía con mi mamá y mi hermano y eso decía. Ahí sentí que se me cayó la casa, pero no puedes mentir, así que siempre honesta”, explicó.

La mujer se dio cuenta de que, sin querer, mintió. En consecuencia, le entregaron un documento en donde le hacían saber que no mostraba vínculos suficientes con su país de origen y que por eso el visado le había sido negado.

De esta manera, recomendó repasar la información entregada para no fallar en el intento. “Guárdenlo o tómenle foto para que recuerden qué pusieron y lo lean minutos antes de entrar”, dijo, en referencia al formulario de solicitud.

Aunque casi a nadie le informan por qué le niegan la visa, habría cinco causas principales por las que se niega dicho documento necesario para ingresar a Estados Unidos:

Situación familiar: los arraigos familiares fuertes en Estados Unidos pueden ser un riesgo que lleve a que el solicitante se quede de manera permanente. Situación financiera: en caso de que el solicitante exponga una situación económica personal no estable podría llevar a la negación del documento. Desinformación del viaje: es fundamentalmente tener claros los tiempos y lugares de viaje. Historial de viajes: si es una persona que no suele salir del país, y tiene conexiones familiares en Estados Unidos, es propensa a ser rechazada. Lazos fuertes con el país de origen: es necesario demostrar que el solicitante debe regresar a su país de origen.

