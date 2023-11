Estados Unidos es quizá el destino favorito de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos.

(Lea también: A mujer le negaron la visa para Estados Unidos por respuesta sobre su sueldo y dio consejo)

Ese es el caso de @mediodolardeviaje, un creador de contenido que se dedica a mostrar sus viajes. El hombre relató en tres videos cómo fue su experiencia tramitando la visa americana, incluyendo la decepción que se llevó.

El ‘tiktoker’ narró que su cita la pidió en abril del año pasado, por lo que le tomó mucho tiempo conocer la respuesta. Antes de salir, tras mencionar que no podía llevar al consulado su celular, hizo una reflexión para que una respuesta negativa no lo afectara: “Estoy consciente de que un 80 % depende de ellos y un 20 % de mí”.

“Verifican que tengas todos los documentos, te hacen el primer chequeo y te hacen el control de seguridad”, inició contando. Luego, señaló que la pregunta que más escuchó estaba relacionada con los ingresos de las personas.

“Las que más se repitieron fueron: ¿A qué vas a Estados Unidos?, ¿cuánto tiempo te vas a quedar?, ¿de qué trabajas?, ¿viajas solo o acompañado?, ¿cuánto ganas? La que más”, expresó.

Según observó, de cada diez personas, siete salían con una respuesta negativa: “Eso fue lo que yo vi en la fila y después llegó mi turno”.

En un tercer y último video, el latino detalló que fijó su atención en una oficial consular, que quería que le hiciera la entrevista por su amabilidad.

Para su fortuna, así fue. Una vez ahí, le empezaron a hacer las preguntas: “Me preguntó a qué iba. Dije: ‘por turismo’”. El joven contestó sobre qué ciudades iba a visitar, a qué se dedicaba, así como los detalles de su salario y si había viajado a otro país (que son las preguntas más comunes).

Lee También

Finalmente, tras describir una a una las intervenciones de la cónsul, reveló que no le aprobaron el documento: “Quiero decirles que me negaron la visa. Me hizo muchas preguntas en comparación con otras personas que vi en la entrevista. Me dijo que no calificaba. Me siento triste, no lo voy a negar. Quería la visa para viajar a Estados Unidos”.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.