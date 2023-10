Una joven mexicana se volvió viral en TikTok al compartir detalles sobre su proceso de solicitud de visa para Estados Unidos. En un video que ya acumula medio millón de reproducciones, detalló cuáles las preguntas formuladas durante la entrevista en la embajada.

“Desde el momento en que me pusieron en la cola para asignarme una ventanilla, me di cuenta de que había una en la que el cónsul parecía muy amable y sonriente”, inició contando la usuaria @_vanesasa.

La suerte jugó a su favor y le asignaron ese cónsul que le parecía amigable. La primera pregunta que le hicieron fue acerca de su destino en Estados Unidos. Su respuesta fue que quería visitar a su primo, que es ciudadano estadounidense.

La mexicana también mencionó su deseo de visitar Disneyland y su trabajo como profesora de inglés, lo cual cayó bien y recibió comentarios positivos de parte del funcionario.

Finalmente, el hombre que la atendió le preguntó si viajaría sola, a lo que ella contestó que no, pues se trasladaría con su pareja: “Le dije que viajaba con mi novio, ya que eso fue lo que puse en el formulario y, además, es cierto”.

Luego de esto, el cónsul solicitó una copia de la visa de su novio, la cual no tenía en ese momento. “En ese instante, sentí algo en mi corazón. Tenía todos los documentos, menos la visa”, mencionó.

A pesar de no contar con este documento, lo cual la preocupó de gran manera, el entrevistador le informó que no había problema y que solo necesitaba darle el nombre de su pareja, así como describir sus rasgos físicos.

El funcionario buscó en el sistema y confirmó la veracidad de la información proporcionada por la joven mexicana. De hecho hasta un chiste le hizo. Y fue ahí que la joven terminó sorprendida, ya que le aprobaron la visa sin mayor problema, lo cual es un lujo que muchas personas no obtienen y deciden migrar ilegalmente a ese país.

“Agarró un papel, me lo entregó y dijo: ‘Su visa ha sido aprobada. Acá están las instrucciones para que pueda recogerla’ Me quedé en shock, ya que prácticamente no presenté ningún documento para demostrar mis ingresos, mis estudios ni nada”, concluyó