Una mujer con doble nacionalidad pasó un mal rato con trámites migratorios, pues quería ir a visitar a su familia en Estados Unidos y terminó con la visa negada en dos ocasiones. Sin embargo, ella quiso compartir su historia con otros seguidores para que no les suceda.

Se trata de Denia Márquez, hondureña que vive en España y que actualmente también tiene la nacionalidad de este país. La ciudadana compartió un video en redes sociales en el especuló sobre la posible razón por la le negaron el documento migratorio, al igual que muchos otros como ella, aunque quedó sin entender muy bien por qué.

La mujer, que ya había vivido en Estados Unidos, explicó que en primera instancia solicitó su visa con su pasaporte hondureño, pero se la negaron. Por esta razón, tiempo después, decidió presentarse al trámite pero esta vez con su pasaporte de nacionalidad española.

Cabe mencionar que los ciudadanos de este país no necesitan visado para entrar al país norteamericano y pueden aplicar al Programa de Exención de la Visa (VWP, por siglas en inglés). Este simple trámite incluye a los españoles en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (Esta, por siglas en inglés) y les permite ingresar a Estados Unidos sin mayor restricción.

Solicitó visa con pasaporte español y se la negaron

Aunque creyó que podría acceder a este beneficio para españoles, le negaron la oportunidad y la dirigieron a solicitar una visa. Al tramitar el documento, en la entidad consular le preguntaron el motivo de su viaje y a qué se dedicaba.

“Yo respondí que a visitar a mi madre y hermano, que viven en Georgia y también a hacer turismo. Quería ir a visitar Savannah porque es uno de los sitios donde se grabó una de mis películas favoritas […] Le dije que soy recepcionista y que trabajo en un hotel. No tengo familia directa, pero le comenté que vivo con mi novio”, contó.

Pero el agente no se quedó con la duda de preguntarle por qué se había ido de Estados Unidos, a lo que ella contestó que siempre había sido su sueño vivir en España. Luego de esto simplemente le tacharon su papel y le dijeron que no podía demostrar su estabilidad en donde estaba viviendo.

La mujer admitió que cometió el error de trabajar de forma ilegal en Estados Unidos durante y que a pesar de que salió por sus propios medios de ese país, luego recibió el castigo de no poder ingresar durante 10 años. “A pesar de que ya cumplí el castigo, ellos tienen un registro de mí, que no puedo entrar a Estados Unidos aunque ya haya pasado el tiempo de castigo. Simplemente no quiso dármela y ya”, detalló sobre la razón.

Por último, señaló que no entiende bien por qué, a pesar de que ahora está haciendo las cosas bien, no le otorgaron el documento. “Solo me hicieron cuatro simples preguntas. No me pidió los comprobantes de solvencia económica que yo llevaba, tampoco me pidió que demuestre si tengo empleo en España y yo le iba a mostrar mi contrato laboral. También llevaba el contrato de alquiler del departamento en el que vivo”, agregó.

