La empresaria Nahirelys Peralta narró por medio de su cuenta de TikTok el momento en que un oficial consular de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela le negó la visa a pesar de haber estado tan segura de que se la iban a dar. Señaló que no le creyeron nada sobre su vida.

La venezolana, que vivió la misma situación que un peruano hace unas semanas, es dueña de una agencia de publicidad y una marca de ropa deportiva en su país. Dijo que llegó muy temprano a la embajada y que iba convencida de que le aprobarían el documento, pero todo cambió desde los primeros instantes en los que pasó a la entrevista.

El panorama para ella se transformó de la esperanza al desconsuelo en solo unos segundos, cuando vio el rostro de quién la iba a entrevistar. “Cuando pasé a la entrevista el tipo estaba con una cara súper amargada […] La persona que estaba delante de mí no duró ni cinco segundos en la taquilla, le hicieron una pregunta y se la aprobaron”, dijo.

Sobre la entrevista Peralta cuenta que le preguntaron por el motivo de viaje, a lo que ella contestó que por negocios y turismo. De aquí en adelante todo fue gris y ella cree que no le entregaron la visa porque no le creyeron que era dueña de su propia empresa.

“Me pregunta sobre el trabajo y le respondo que soy directora de mi empresa. Su respuesta fue: ‘Y ¿cómo es posible que tú tan joven eres directora de la agencia?’. Esa no la vi venir“, agregó. A pesar de no estar del todo cómoda, le contestó que estudió muy joven, trabajó y abrió la agencia ella misma. “Me miró como que ‘no te creo’ y yo dije ‘listo, aquí fue, ya no hay manera'”, siguió narrando en el video publicado en sus redes sociales.

Pero además, también le preguntaron por la cantidad de personas en la empresa y a pesar de que tampoco se esperaba la pregunta, respondió que eran cinco. “¿Viajaste hace poco?”, fue la siguiente, a la que ella contestó que sí, que había ido a Madrid, pero el agente nuevamente, la cuestionó incrédulo.

“¿Y quién cubre todos estos gastos?”, prosiguió, a lo que ella contestó que ella misma. Por último, le preguntaron cuánto ganaba y luego de responder el agente siguió incrédulo. “No me pidió ninguna documentación, yo llevaba mi carpeta con el registro mercantil, el estado de cuenta y no quise ser lanzada y decir ‘pero mire aquí está esto’, porque me dijeron que no lo hiciera por prevención”.

Luego, la indagó sobre si tiene familiares en Estados Unidos, su respuesta fue negativa. “Su cara, su expresión siempre fue super rara, como de ‘no me convence’. No me dejaba ni responderle porque me cortaba y me hacía otra pregunta”, contó sobre los segundos antes a que le dijeran que por el momento no le aprobarían la visa.

Por último, ella reflexionó y dijo a pesar de que quedó sorprendida, no lo tomó a mal. “Es increíble, porque yo quiero hacer todo bien, muestro toda mi documentación, todo lo que tengo en Venezuela, que no me quiero ir a vivir allá y a pesar de eso, negada. Pero se intentó. Tengan en cuenta todo esto porque lo que me pasó a mí y les puede pasar“, finalizó la empresaria.