El trámite para hacer turismo desde Colombia a Estados Unidos, aunque ha bajado su volumen, sigue siendo muy solicitado a nivel nacional. Muchas creencias se han albergado alrededor de los documentos que se requieren para poder obtener la entrada legal a ese país. Le aclaramos qué papeles pueden o no solicitarle durante este procedimiento.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia es clara con respecto al trámite de la visa. Tiene indicaciones muy detalladas para cada uno de los tipos de documentos migratorios que otorga a los ciudadanos colombianos y dependiendo de la visa a solicitar la documentación cambia.

En el voz a voz se ha popularizado la creencia de que hay que demostrar una gran cantidad de dinero en el banco e incluso títulos de propiedad raíz para que le aprueben el documento. Sin embargo, la realidad es que no se necesita tal requisito para aspirar y aunque no se solicita una cantidad exuberante de dinero, sí es necesario demostrar cierta solvencia económica, por lo menos para el caso de la visa de no inmigrante.

Qué documentos exigen para visa de Estados Unidos

Para hacer el trámite hay requisitos que varían dependiendo del tipo de visa a solicitar. Sin embargo, la embajada exige estos documentos generales para todas:

Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos. La validez del pasaporte debe superar al menos en seis meses el período de estadía en los Estados Unidos (salvo que el solicitante esté exento en el marco de acuerdos específicos para su país). El pasaporte que contiene la visa emitida a los Estados Unidos más reciente (si es el caso). Solicitud de visa para no inmigrantes, página impresa de confirmación del formulario DS-160 en la web. Página de impresión de confirmación e instrucciones de la solicitud hecha en la página web oficial de la Embajada. Fotografía color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los 6 meses anteriores. Puede encontrar más detalles sobre orientación para fotografías del Departamento de Estado en la página destinada para tal fin. Los miembros acompañantes de la familia, a menos de que entren a los Estados Unidos por otro propósito, deberán presentar un certificado de matrimonio (esposa/o) y/o certificado de nacimiento (para hijos solteros menores de 21 años) según sea el caso.

Otros documentos que eventualmente podrían exigirle durante la entrevista en la Embajada son:

Documentos que comprueben su propósito de su viaje Evidencia de que planea salir de los Estados Unidos después de su estadía. Demostrables de su solvencia para pagar todos los costos de su viaje. Evidencia de que su empleo y/o sus lazos familiares pueden ser suficientes para comprobar el propósito de su viaje y de que es su intención regresar a su país de origen. Si no puede cubrir todos los costos de su viaje, documentos que evidencien que otra persona cubrirá algunos o todos los costos de su viaje.

La realidad es que dentro de los documentos que exigen para cada tipo de visa nunca se consigna que haya que demostrar tener propiedad raíz o una cantidad de dinero exuberante para aspirar a tener el documento migratorio.