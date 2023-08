En redes sociales hay opiniones que vienen desde todas las perspectivas y esta vez le midieron la percepción a los españoles sobre los acentos de América Latina. Se ha vuelto viral el video que muestra que a pesar de que el colombiano está dentro de los predilectos, tiene un gran competidor pisándole los talones.

Latinoamérica tiene multiplicidad de culturas y es reconocida a nivel mundial por concentrar una gran variedad de pueblos originarios, lenguas y costumbres. Dentro de sus grandes características, además, está la gran cantidad de dialectos y acentos propios de cada país.

El acento, según la revista Babbel, “nos permite identificar no solo el origen geográfico, sino también social del hablante”. Dentro de los diferentes que hacen parte de la región, varios españoles escogieron en un video para redes sociales el que les parece más bonito.

Y aunque el colombiano se ha ganado fama en el exterior de tener una entonación atractiva y efectivamente ganó en el sondeo, en la encuesta que realizaron se llevaron la sorpresa de que un acento que también se gana puntos en el exterior es el argentino.

Españoles encuestados eligieron el acento más bonito de Latinoamérica

En el video que publicó el creador de contenido Frank Camallerys en sus redes sociales el colombiano se llevó cuatro puntos, mientras que el argentino se ganó 3 puntos y el uruguayo, el cubano y el peruano un punto respectivamente. Además, algunos decidieron resaltar palabras particulares de Colombia como “parce” y “bichota”, confirmando la gran influencia de la cultura paisa para la imagen de Colombia en el exterior.

A pesar de que varios imitaron el colombiano con la entonación paisa, es importante recordar que Colombia tiene pluralidad de formas de hablar según la región de sus habitantes, por lo que no toda la ciudadanía habla con la entonación propia del departamento antioqueño y el Eje Cafetero.

En los comentarios de la publicación varios usuarios no dudaron tampoco en dar créditos a la forma de hablar en Colombia e hicieron comentarios como “soy mexicana, pero todos sabemos que el colombiano es el mejor” y “soy dominicana pero me encanta el acento colombiano, no importa la región, todos hablan muy lindo”.