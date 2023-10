Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos, incluso teniendo la visa.

Ese es el caso de Ignacio de Luca, un hombre oriundo de Lanús, Argentina, que utilizó sus redes sociales para contar el drama que vivió al aterrizar en el aeropuerto de Miami.

Según contó en un video de TikTok que acumula más de 3 millones de reproducciones, ya había estado en EE.UU. durante cinco meses, pero tuvo que volver a su país porque si se quedaba más tiempo “estaría de ilegal”.

Así, permaneció seis meses en su país natal y, transcurrido el tiempo necesario para poder regresar, compró un vuelo e hizo una reserva en un hotel de Orlando. No obstante, cuando creyó que había logrado ingresar a Estados Unidos, los funcionarios de migración empezaron a interrogarlo.

“Al hombre que me atendió le comenté que había estado más de cinco meses. Él lo confirmó con el sistema y me preguntó si había trabajado en Estados Unidos. Dije que no. A lo que preguntó cómo había hecho para mantenerme todo ese tiempo sin trabajar”, detalló.