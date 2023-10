Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de latinos que quieren hacer turismo o hasta radicarse allí por las múltiples oportunidades de empleo disponibles. Sin embargo, la entrada a ese país es un dolor de cabeza para muchos.

Ese es el caso de Brenda Cepeda, una mujer oriunda de Argentina, que utilizó sus redes sociales para contar el problema que tuvo con el trámite de la visa, debido a una respuesta que no le gustó al entrevistador.

Según contó en un video de TikTok que acumula cerca de un millón de reproducciones, cumplía con todos los requisitos para que le otorgaran la visa, pero se la negaron y quiso alertar a otros extranjeros que estén por tramitar el documento.

Si bien no dio detalles de qué preguntas le hicieron en su entrevista en la embajada en Buenos Aires, sí aseguró que solo pretendía viajar a EE.UU. con fines turísticos. Pero, a su juicio, la respuesta sobre sus ingresos (que es una de las más comunes) y vida familiar le jugaron en contra.

La argentina expresó que le hizo saber al funcionario que contaba con la solvencia económica suficiente, por lo que no tenía intenciones de radicarse en Estados Unidos.

“Para cualquiera ser una mujer independiente no sería nada malo, pero para EE.UU. sí. No importa si estás en blanco, si tenés un local… para ellos ya sos un potencial para quedarte a vivir en EE.UU…. Tenía todo para demostrar, pero no me pidieron nada”, afirmó.