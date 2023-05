Según las cifras de la oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, Colombia fue el segundo país de América Latina con el mayor porcentaje de visas negadas, obtuvo un porcentaje del 41,9 % en 2019.

(Vea también: Dólar se volvió a caer duro en Colombia y cerró la semana con ‘oscura’ cifra)

Generalmente, el rechazo de la visa se da porque el cónsul considera que el solicitante no es apto o confiable para ingresar a territorio estadounidense, por motivos que no son explicados o advertidos durante el proceso.

Ante esta incertidumbre, los ciudadanos consideran que el momento más crítico para obtener la visa americana es la entrevista, pues es la fase en la que prácticamente se define la posibilidad de viajar, o no, a dicho país.

Por lo tanto, el portal ViveUSA detalló cuáles son las preguntas claves durante el visado para ir a Estados Unidos. Algunas de ellas son:

A qué lugar de Estados Unidos viaja.

Cuál es el motivo de su viaje.

De cuánto tiempo será su estadía y cuándo piensa viajar.

Con quién viaja.

Dónde trabaja, desde hace cuánto y qué actividades hace.

Quién pagará los gastos de su viaje.

Dónde se hospedará.

Tiene familiares en Estados Unidos.

Ha viajado o ha estado antes en Estados Unidos.

Como ellos necesitan tener la certeza de que la persona va a regresar al país, es importante tener claras las fechas del viaje. Por otro lado, el medio también aseguró que no hay que saber ingles ya que los consulares hablan español, no hay que responder cosas que no se estén preguntando y las respuestas deben concordar con la información que se puso en el formulario DS-160.

Lee También

Qué documentos se necesitan para tramitar la visa americana

De acuerdo con el portal citado, los requisitos comunes a todas las solicitudes suelen ser lo siguientes: