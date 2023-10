Una colombiana que tenía el propósito de visitar Estados Unidos, específicamente el estado de Florida, contó su anécdota en redes sociales al interior de la Embajada de ese país en la capital. Ella señala que le negaron el documento migratorio luego de dos preguntas concisas, las cuales bastaron para que pensaran mal sobre sus objetivos ― similar al caso del peruano que dice que se la negaron por cómo iba vestido―.

Ingrid Saboyá Figueroa, es la ciudadana que publicó un video en su cuenta de TikTok, en donde contó cuáles fueron las preguntas que le hicieron y por qué cree que no resultó elegible para entrar a ese país en el norte del continente.

El trámite de Saboyá comenzó hace dos años y cuenta que el 19 de octubre tenía la entrevista programada. La mujer llegó hasta la sede consular y la recibió una mujer que le hizo varias preguntas, pero para ella fueron dos las claves para que decidieran no otorgarle el pase libre para entrar.

También señaló que le pidieron varios comprobantes sobre su trabajo, ingresos y su apartamento en la ciudad de Bogotá, los cuales ella entregó.

Todo iba bien hasta que la agente le preguntó si era casada o tenía hijos, dos preguntas a las que contestó que no. También la indagaron sobre si había salido del país y ella nuevamente respondió negativamente. Según cuenta, estos dos últimos factores habrían sido decisivos, pues pudieron ser motivos para no tener vínculos con el país.

En todo caso, la funcionaria pública quedó sin saber a ciencia cierta qué fue lo que influyó en la decisión de la agente consular y señaló que le quedó la enseñanza de que “hay que aprender a esperar”, pues más adelante se presentará con su familia.

“Yo dije: ‘por Dios, pero qué miran’. No sé si de pronto por lo que no he tenido salidas fuera de Colombia. Entonces si quieren ir a Estados Unidos y son solteros y sin nada, tienen que demostrar muchas salidas fuera de Colombia. No sé si por lo que iba sin vínculo, unidad familiar con hartos hijos o con el esposo ahí pegado. No sé”, concluyó.