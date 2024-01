“Me llevaron al cuartito de migraciones en Estados Unidos y creo que nunca la pasé peor en toda mi vida”, inició contando Gianni Cersósimo, una creadora de contenido oriunda de Argentina, en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde dio detalles del desagradable momento.

La mujer contó que la incómoda experiencia la vivió al pasar el filtro de migración en su primer viaje sola a Nueva York. La bloguera precisó que llegó sola al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, lo que muchas veces la convierte en un “blanco de sospechas”.

Según su relato, la fila de migraciones era larga y ella trataba de escuchar las preguntas que les hacían a las personas que estaban adelante. Aunque había ido en otras ocasiones a EE.UU., era la primera vez que llegaba sola a Nueva York y estaba nerviosa. Por fortuna, sabía que su visa estaba en regla.

Cuando llegó su turno, los agentes migratorios le pidieron dar información de su trabajo y sobre dónde se hospedaría. Ella respondió con sinceridad para evitar problemas.

“Le respondo todo, cuando me pregunta de qué trabajaba, todavía trabajaba de abogada”, explicó e hizo lo posible para dejar claro que no deseaba quedarse en Estados Unidos.

Luego, le pidieron entrar a un cuarto para una entrevista más a fondo. “Me dice: ‘acompáñame’. Y yo tiesa, tiesa. Me lleva al cuartito, chicos. Que el cuartito no es tan cuartito”, recordó.

Aseguró que estaba “muda”. Cuando la llamaron, el agente comenzó a revisar su pasaporte, que contaba con sellos de muchos países que había visitado. En ese momento le preguntaron cuándo había sido la última vez que había viajado a EE.UU.

“Yo no me acordaba realmente cuándo había sido la última vez que me habían sellado el pasaporte”, señaló. Sin embargo, logró decir que había sido seis meses antes, cuando hizo una escala en su viaje a Japón, a lo que le respondieron con más preguntas: “Yo no sé qué estaban buscando, ni que querían”.

La joven contó en el video le sellaron su pasaporte y la dejaron entrar sin mayor problema.

Finalmente, la argentina recomendó a sus seguidores siempre tener sus papeles en orden y tener evidencias de no tener intenciones de quedarse.

Además, afirmó que si les piden el celular, no deben negarse: “Siempre vayan con la verdad, porque estos te sacan todo, saben absolutamente todo”.

