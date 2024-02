Actualmente, muchas personas sueñan con ir a Estados Unidos para pasear, conocer o incluso hasta para conseguir un trabajo y tener mejores oportunidades laborales que le permitan tener un mejor futuro.

Sin embargo, hay un tema que preocupa a muchos y es el de la visa, ya que para sacarla se necesita primero pedir una cita en la Embajada, ir a poner huellas y después tener la cita con el cónsul, un proceso que a muchos les causa pánico.

De hecho, hay muchos factores por los que pueden aprobar o negar una visa, como una respuesta, una mentira, la falta de un papel, una imprecisión en algún dato o incluso hasta la forma de vestir, elementos que son fundamentales para que el cónsul tome una decisión.

En la mayoría de casos, las personas se visten muy bien para ir a la cita en la Embajada de Estados Unidos, dado que consideran que así crecen las opciones de que el cónsul de el sí y pueda viajar al territorio norteamericano pronto.

Sin embargo, esto no siempre es lo mejor y menos si quiere aparentar algo que no es, dado que eso se tomaría como una mentira, el cónsul no confiaría en usted y la visa será negada.

Tal como explicó Brent Hanson, quien trabajó como cónsul de Estados Unidos por muchos años, el tema de la vestimenta sí es importante, pero siempre y cuando tenga una relación con lo que usted es y hace para ganarse la vida.

Tal como dijo Hanson en el video, cuando una persona dice que por ejemplo es mecánico y tiene mucho dinero para impresionar a la persona que lo está entrevistando, pero en su ropa se nota que el vestido no le queda bien o que no refleja lo que es, eso despierta cierta sospecha en el cónsul y por eso le podrían negar la visa sin que le den explicaciones.

Por eso, lo mejor, según agregó Hanson, es sí ir bien vestido, pero de una forma natural, que refleje lo que es y sin querer engañar a nadie, ya que de lo contrario ese tema le puede jugar en contra en un momento tan importante como ese.

