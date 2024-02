Miles de colombianos sueñan con conocer Estados Unidos e incluso ir a vivir en este país para mejorar su calidad del vida. De hecho, el número de viajeros por uno u otro motivo ha aumentado y por esta razón la embajada de ese país en territorio nacional atraviesa una congestión que ha aumentado considerablemente el plazo para la cita de entrevista de la visa.

Sin embargo, desde hace unos meses, la entidad ha tratado de reducir los tiempos y actualmente está en poco menos de dos años. Aunque hay algunos que pueden acceder a los tipos de visa con cita a los 3 días, la mayoría que asisten por turismo o negocios deben aguantar la larga espera.

Por ese motivo, es vital entender cómo funciona la entrevista, cuáles son sus 7 preguntas base y las respuestas adecuadas para no salir decepcionado luego de una denegación.

Así las cosas, el excónsul de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Brent Hanson, quien fue entrevistado en Gusgri Podcast, reveló una de las peores respuestas que se pueden otorgar en medio de este proceso, que además, señaló, dura en promedio 2 minutos.

Mala respuesta para entrevista de visa americana, según excónsul

Una de las preguntas más comunes que hacen los agentes es: “¿A dónde va?”. Hanson señala que muchos cometen el error de responder algo tan obvio como “a los Estados Unidos”.

“La entrevista es de 2 minutos. Es la responsabilidad de usted convencer al oficial si califica para la visa o no. Usted malgasta sus respuestas diciendo ‘a los Estados Unidos'”, dijo al respecto el hombre.

Por ello, respuestas más detalladas como explicar si asiste a un evento particular o a un Estado u ciudad específica, ayudarían a convencer con mayor facilidad al cónsul.

Y es que el exoficial es muy claro en que las respuestas deben concretar la situación actual del solicitante, especialmente si hay vacíos en el formulario DS-160, obligatorio para todos los tipos de visa.

De hecho, como consejo, Hanson recomienda revisar muy bien que quedede bien diligenciado el formulario, pues esto podría perjudicar al viajero, “especialmente si en la entrevista no va a hablar”.

“Debe hablar, debe explicar la situación o aclarar cosas que el DS-160 no pregunta. Por ejemplo viajes, el formulario solo pregunta en los últimos 5 años y el solicitante puede decir ‘solo he ido a República Dominicana en los últimos cinco años, pero también he ido a China, Japón, Canadá’. Esas son cosas que se pueden decir en la entrevista y que fortalecen el caso”, concluyó.

Revise la entrevista completa al excónsul Brant Hanson sobre la visa para Estados Unidos:

