La policía de Rochester, en el estado de Nueva York, justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.

Los agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes reaccionaron esposando a la niña y, al no lograr meterla en un coche de patrulla, usaron gas pimienta, según videos de las cámaras que los policías llevan en el traje, publicados el domingo por las fuerzas del orden.

Aseguran que tuvieron que actuar así para garantizar la seguridad de la niña.

La alcaldesa de Rochester, la afroestadounidense Lovely Warren, condenó el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de los policías de la ciudad.

Rochester, NY: Police pepper spray a handcuffed 9 year old Black girl. The girl is clearly distressed and says "i want my dad." The female officer threatens pepper spray and the male officer says "just pepper spray her at this point" pic.twitter.com/xbkyIbajDv

— /r/2020PoliceBrutality (@r2020PB) February 1, 2021