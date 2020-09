Blake, de igual manera, puntualizó que el dolor es bastante insoportable y que muchas veces no puede ni siquiera conciliar el sueño. Además, señaló en la grabación que actualmente tiene varios puntos en la espalda y en el estómago.

Aunque es muy posible que no pueda volver a caminar nunca más, el joven de 29 años habló de la importancia de la vida y manifestó que le quedan muchas cosas por experimentar junto a su familia y seres queridos.

El video, de menos de un minuto de duración, fue difundido y publicado en Twitter este sábado en la noche por el reconocido abogado Benjamín Crump. “Jacob Blake lanzó este poderoso mensaje desde su cama del hospital”, escribió el letrado en la red social.

Blake fue baleado por un oficial de policía cuando iba a subirse a su coche el pasado 23 de agosto. Debido a este hecho, Estados Unidos ha sido nuevamente escenario de una ola de fuertes protestas antirracistas.

Esta semana, en medio de su campaña de reelección, Donald Trump visitó Kenosha, donde se presentó el ataque en contra del afrodescendiente. Sin embargo, no lo visitó en el hospital y tampoco habló con su familia.

A continuación, las declaraciones del joven:

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020