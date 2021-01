La activista, cuya mirada de desprecio a Trump en una cumbre climática es bien conocida, volvió a obtener una pequeña revancha del ahora expresidente de EE. UU.

“Parece un viejito muy feliz a la espera de un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo ver eso”, fue el texto que Thunberg publicó, de manera sarcástica, junto con una imagen de Donald Trump al momento de subirse al helicóptero para dejar la Casa Blanca y dirigirse al aeropuerto donde lo esperaba el avión Air Force One para llevarlo a su destino final, en Florida, lo que significó el último viaje de Trump en esa aeronave.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021