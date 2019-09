Trump apareció sin que nadie le esperara, escuchó dos discursos y se marchó; prefirió pasar de puntillas por la Cumbre del Clima de la ONU que perderse la cita más comentada de la semana, pero reservó sus energías para otro acto diseñado a medida de sus votantes.

“No significa que desprecie (la cumbre). Simplemente estoy ocupado”, había dicho el presidente estadounidense el domingo, cuando los periodistas le preguntaron por qué no asistiría al evento.

Pero cuando apareció, un video de la agencia Reuters captó el momento en el que el mandatario se acercó a la prensa para responder algunas preguntas y algunos metros más atrás estaba Greta Thunberg, que se ha convertido en el símbolo más reciente de la lucha para frenar los efectos del cambio climático.

La activista de 16 años lo siguió con la mirada y el cambio en la expresión de su rostro fue suficiente para evidenciar la molestia que le generaba la presencia de Trump y, mientras tanto, él ni siquiera notó la presencia de la joven sueca:

Captured by @Reuters Andrew Hofstetter: @GretaThunberg watches Trump arrive at the #UNGA. Thunberg condemned world leaders for failing to take strong measures to combat climate change: ‘You have stolen my dreams’ https://t.co/e9VfOa2kwW pic.twitter.com/kbJqF4rvxc

