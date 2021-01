Aunque normalmente las redes sociales de la presidencia se transfieren al mandatario entrante, Donald Trump no entregó la cuenta oficial de Twitter POTUS luego de que Joe Biden asumió el poder este miércoles, como nuevo Jefe de Estado.

La red social, incluso, confirmó que ese perfil cambió de usuario y ahora se llama POTUS45, en referencia a que el republicano fue el presidente número 45 en la historia de Estados Unidos. Además, conservó los cerca de 33,3 millones de seguidores.

Debido a esto, la compañía creó desde la semana pasada una nueva cuenta para Biden que tiene actualmente 2 millones de seguidores, mientras que el usuario Transition46 se transformó este miércoles en el nuevo perfil de la Casa Blanca.

El nuevo jefe de Estado, igualmente, podrá seguir usando sin ningún problema su perfil personal de Twitter para enviar mensajes que no tengan que ver directamente con su gobierno y el país norteamericano.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021