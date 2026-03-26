El portaaeronaves USS Gerald R. Ford llegó a una base naval en Grecia luego de sufrir un incendio en su interior que dejó daños materiales y dos marineros heridos. De acuerdo con la Sexta Flota de Estados Unidos, el incidente ocurrió en el área de lavandería, lo que obligó a adelantar inspecciones técnicas y ajustes en distintos sistemas del buque.

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La nave arribó a la base de Souda, en la isla de Creta, donde se adelantan labores de mantenimiento, evaluación de daños y reabastecimiento. Las autoridades militares estadounidenses explicaron que este proceso permite recuperar condiciones operativas de forma eficiente, en medio de las misiones que el portaaeronaves cumple en el exterior.

Se prendió el buque más poderoso de EE. UU. y terminó en Grecia para arreglos

Pese a los inconvenientes recientes, la Sexta Flota sostuvo que el USS Gerald R. Ford mantiene su capacidad total para cumplir con sus tareas asignadas. El grupo de combate al que pertenece continuará desplegado fuera de Estados Unidos, aunque no se ha detallado cuánto tiempo permanecerá en territorio griego.

Esta embarcación, considerada la más grande del mundo en su tipo, participó en operaciones recientes en el mar Rojo dentro de la ofensiva iniciada el 28 de febrero de 2024 junto a fuerzas de Israel contra Irán. Este despliegue forma parte de la estrategia estadounidense en Oriente Próximo, en un contexto de tensiones y negociaciones diplomáticas con Teherán.

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#geraldford #portaaviones #iran #grecia ♬ sonido original – El País @elpais El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande de la Marina de EE UU, ha atracado en Creta (Grecia) tras incendiarse en el Mar Rojo. El barco de guerra con capacidad para 5.000 marineros y 75 aviones de combate lleva nueve meses desplegado y ha entrelazado sus misiones en Oriente Próximo, por la guerra de Irán con las operaciones en Venezuela, lo que ha provocado voces críticas en el Ejército por la gestión del buque y de la moral de la tripulación #estadosunidos

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Antes de llegar a esa zona, el buque operó en el mar Caribe apoyando acciones contra el narcotráfico. Además, a comienzos de febrero ya había hecho una escala previa en la misma base de Souda para abastecerse de recursos clave, en preparación para su misión en aguas cercanas a Irán.

El incendio registrado el 12 de marzo encendió alertas sobre la seguridad de la tripulación y la integridad del buque, especialmente porque previamente se habían identificado problemas en sistemas de desagüe. Aun así, las autoridades afirmaron que las operaciones del grupo de ataque no sufrieron interrupciones significativas.

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