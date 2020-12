Casi un mes y medio tardó McConnell en admitir el triunfo de Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre, un periodo en el que permaneció en silencio en una postura que resultaba difícil de defender por más tiempo después de que el Colegio Electoral del país refrendara el lunes la victoria del demócrata.

Ante las declaraciones de McConnell, el presidente Donald Trump fue rápido en reaccionar, como es su costumbre, en su cuenta de Twitter, donde dijo que no se daba por vencido:

“Mitch, 75 millones de votos es un récord, por mucho, de cualquier presidente en ejercicio. Es demasiado pronto para rendirse. El partido republicano debe aprender a luchar. La gente está furiosa”, publicó Trump:

Trump’s allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020