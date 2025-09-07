La tensión en la región dio un nuevo salto este domingo luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara el despliegue de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la frontera con Colombia y en la costa caribeña.

La decisión llega apenas días después de que Estados Unidos atacara una embarcación en aguas venezolanas, dejando 11 muertos señalados como integrantes del Tren de Aragua.

Qué está pasando con las tropas venezolanas en la frontera con Colombia

En un comunicado difundido a través de su canal de Telegram, Maduro aseguró que el operativo busca “reforzar las operaciones de reacción rápida” en los límites con Colombia y en la franja costera, desde La Guajira hasta Falcón, además de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó que el despliegue incluye “medios navales, fluviales y drones bien equipados” para bloquear rutas de narcotráfico y verificar la ausencia de cultivos ilícitos.

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros”, advirtió, en referencia indirecta a las acusaciones de Washington, que señala a Maduro de encabezar una red que facilita el paso de droga hacia Estados Unidos.

El movimiento militar, que también involucra aviones de la Fuerza Aérea venezolana, eleva la tensión en la frontera binacional y provoca incertidumbre en comunidades de ambos lados, acostumbradas a ser escenario de choques políticos y militares entre Caracas, Bogotá y Washington.

