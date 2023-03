El proceso para sacar la visa americana es uno de los más complejos para muchas personas, pues varias veces se encuentran con demasiados problemas, como aceptar ayuda de terceros y que terminen siendo bandas delincuenciales.

(Vea también: Qué es Welcome US, cómo inscribirse y por qué podría dar visa de EE. UU. a centroamericanos)

A través de TikTok, una mujer mexicana identificada como Bere Hernández les contó a sus seguidores todo el drama que ha vivido desde 2020, año en el que quería llevar a sus hijos al famoso parque temático de Disney y visitar a una hermana que vive en dicho país.

Para ese año, el trámite le fue negado por las autoridades debido al comienzo de la pandemia mundial ocasionada por el virus del COVID-19, lo cual le significó pérdida de tiempo y dinero.

Hernández no se dio por vencida y volvió a invertir plata para lograr el documento: “Tuve que hacer doble viaje, doble gasto, y por tres, porque era yo y mis dos niños”, expresó la mujer, ya que el trámite se debe hacer en Ciudad de México y ella vive en Guanajuato.

Por qué pueden rechazar la visa americana

Durante toda la narración, Bere explicó que ella no busca quedarse en Estados Unidos trabajando ya que ella no labora por problemas de salud que la llevaron a tener una incapacidad definitiva.

De igual forma, aunque lo intentó, se la volvieron a negar “Ni siquiera iba a pedir la visa para irme a trabajar. No nos vio. No nos preguntó nada: ‘No, tu visa está denegada. Por ahora no puedes acudir a Estados Unidos’”, fue lo que le respondieron.

(Lea también: Revelan qué le falta a Colombia para que empiece exención de visa a EE.UU.; está difícil)

Los internautas le dejaron una lluvia de comentarios con posibles razones por las que aparentemente le fue negado el documento: