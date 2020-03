“La OMS ha estado analizando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados por los niveles de propagación y de inacción. Por lo tanto, hemos realizado la evaluación de qué el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”, manifestó en rueda de prensa el director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El funcionario, de igual manera, puntualizó que en los próximos días y semanas se puede “esperar que el número de casos de contagio, de fallecidos y de países afectados por este coronavirus ascienda”.

No obstante, esta medida no significa que la tasa de mortalidad del virus se haya incrementado o que este sea más peligroso. El cambio de epidemia a pandemia se dio principalmente por el aumento de infectados alrededor del mundo.

El máximo responsable de la OMS finalmente aseguró que la nueva definición del COVID-19 “no cambiará lo que están haciendo y lo que los países deben hacer”, en relación a los esfuerzos para evitar que el virus se siga propagando.

Fernando Ruiz (ministro de Salud de Colombia), por su parte, hizo un llamado a la calma en Semana TV y aseguró que esta decisión ya la estaban esperando. “Hay que estar tranquilos. Esto es una situación mundial”, aseguró en el informativo.

Según la OMS, se han registrado hasta el momento más de 4.200 muertes por culpa de este brote y 120.000 casos de contagio en 116 países. La anterior pandemia declarada por el organismo tuvo lugar en el año 2009, por la gripe A.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020