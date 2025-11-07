La ‘influencer’ brasileña Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, murió trágicamente el 31 de octubre de 2025 en Río de Janeiro, Brasil. Borges fue víctima de la violencia creciente en la ciudad, alcanzada por una bala perdida mientras viajaba como pasajera en un taxi por la avenida Linha Amarela.

El suceso ocurrió durante un enfrentamiento entre bandas rivales cerca del Complexo da Maré, una zona dominada por las favelas. El intercambio de disparos se produjo entre facciones criminales.

Varias balas se habrían dispersado sin control y una de ellas impactó el vehículo en el que se desplazaba la creadora de contenido, perforando la carrocería hasta golpearla en la cabeza, según informó El Tiempo.

A pesar de los esfuerzos desesperados del taxista por auxiliarla, la herida ocasionada por el disparo fue inmediatamente mortal. Fuentes cercanas indicaron que Bárbara fue llevada a un hospital con la esperanza de que pudiera sobrevivir a la gravedad del impacto, pero la influencer no resistió y murió poco después.

Este hecho conmovió profundamente a Brasil, enmudeciendo a sus familiares, amigos y miles de seguidores en redes sociales. Con la muerte de la joven, se reactivaron las alarmas sobre la violencia urbana en Río de Janeiro.

Sus seguidores inundaron las redes con mensajes de dolor, indignación y llamados a las autoridades para adoptar medidas contundentes contra la inseguridad, que cada vez afecta más a los ciudadanos inocentes.

