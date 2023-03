Jaime Bayly no dejó pasar por alto el caso y lo reconstruyó de principio a fin en su programa de televisión en el canal estadounidense Mega, donde compartió con su audiencia internacional grabaciones, testimonios y demás elementos por los que Gustavo Petro pidió que se investigara a su primogénito.

En ese sentido, el presentador quiso mostrar su punto de vista y fiel a sus inclinaciones políticas, pues se considera de derecha, aprovechó la oportunidad para criticar los manejos de capital que, según él, tienen los gobiernos de izquierda n.

“A mí no me sorprende nada de esto y lo he dicho tantas veces”, manifestó a modo de introducción.