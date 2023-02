Gustavo Petro y Nicolás Maduro se volvieron a ver las caras el pasado 16 de febrero de 2023, lo hicieron en el puente fornterizo de Tienditas, recientemente inaugurado y en donde aprovecharon para emitir respectivos discursos amistosos sobre la reactivación de vínculos bilaterales.

Al respecto, Jaime Bayly se despachó en su programa del canal estadounidense Mega, pues lamentó que “Petro haga todas las concesiones” hacia Maduro.

“Gustavo Petro casi que le pide disculpas a Maduro”, apuntó sobre la interrupción de relaciones que hubo mientras Iván Duque fue presidente de Colombia.

Y rechazó que Petro solo se refiriera a la delincuencia que hay en la frontera y no a la que, según él, hay en el vecino país: “Sobre los derechos humanos que viola día y noche sistemáticamente la dictadura venezolana, Petro estuvo calladito. A Nicolás Maduro no lo toca, no le mueve ni un pelito, no lo critica en absoluto”.

Fue por ello que le mandó un mensaje directo: “Señor Petro, con todo respeto y con todo cariño, usted habla contra la mafia, pero usted ignora que en Venezuela la mafia es la dictadura comunista de Maduro, que ha asesinado a estudiantes y disidentes en las calles, que ha hecho fraudes electorales monstruosos”.

“Está usted mirando a los ojos al jefe de la mafia y no le dice ni pío”, repudió.

Jaime Bayly rechaza que Petro sea “blandito” con Maduro

Sin embargo, la desatada del presentador peruano cada vez subió más de tono, principalmente al referirse a la actitud casi candelejona, según dio a entender, del presidente de Colombia con el líder chavista.

“Maduro ve que Petro hace todos los arrumacos coquetos, se acomoda, se ablanda y lo complace”, reprochó.

En ese sentido, agregó: “El dictador venezolano se congratula y dice que las relaciones van avanzando a buen ritmo, al ritmo que Petro le baila”.

Por último, Bayly se burló del escenario elegido para el encuentro, pues se trató de un espacio cubierto con un tapete verde atravesado por una raya blanca que simulaba la frontera entre Colombia y Venezuela.

“La puesta en escena es ridícula, parece que van a un partido de futbolito, es una línea imaginaria, caprichosa, sin ningún sentido”, finalizó.

En video, la despacha completa (la parte más dura, en el minuto 6:29):