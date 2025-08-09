El pasado 6 de agosto, en una región de Brasil, se registró una lamentable tragedia. Un hombre de 57 años, identificado como Valdinei da Silva Pereira, sobrevivió al enfrentarse a un jaguar mientras intentaba proteger a sus mascotas durante lo que parecía una noche tranquila.

Según reportes locales, el jaguar irrumpió de forma inesperada, dejando al hombre y sus perros atrapados en un encuentro fatal. De acuerdo con los bomberos que atendieron la emergencia, el hombre intentó defenderse y, aunque sobrevivió, fue trasladado de inmediato a un centro médico con lesiones importantes.

Valdinei solicitó ayuda hasta la mañana del jueves 7 de agosto, cuando fue finalmente rescatado. Sin embargo, presentaba rasguños en el rostro, una herida en la frente, un corte en la nariz, lesiones en el ojo derecho y dolores en el pecho. Los bomberos informaron que al llegar encontraron una gran cantidad de sangre cerca de su vivienda.

Por su parte, Clara da Silva Pereira Duarte, hermana de la víctima. En su testimonio, explicó que Valdinei la llamó por teléfono esa noche para pedir ayuda, pero no le mencionó que había sido atacado por un jaguar, lo que la dejó sin elementos suficientes para actuar de inmediato.

“Me llamó pidiendo ayuda, pero no me dijo qué era. Le dije: ‘Hermano, no puedo bajar, ¿cómo voy a llegar? Ni siquiera bajo de día, y mucho menos de noche. Si me hubiera dicho que fue el jaguar el que lo atacó”, según recogió El Tiempo.

¿Qué pasó con los perros que fueron atacados por jaguar en Brasil?

Los dos perros fueron las primeras víctimas del ataque del jaguar. Según el reporte de los bomberos y el relato de su familia, los animales fueron agredidos por el felino en las afueras de la vivienda del hombre, lo que lo llevó a intentar defenderlos. Lamentablemente, ambos canes murieron a causa de las heridas provocadas por el jaguar.

El comportamiento de los perros, posiblemente ladrando o intentando defender el territorio, pudo haber provocado la reacción violenta del animal salvaje, que actuó por defensa y con gran agresividad.

Este tipo de incidentes no es inusual en zonas donde hay interacción entre fauna silvestre y animales domésticos, ya que los jaguares pueden percibir a los perros como amenazas o presas.

