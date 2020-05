green

Los manifestantes fueron dispersados por las fuerzas del orden, luego de los desmanes que se concentraron en la zona del Downtown y de Overtown, 2 de los barrios situados en el centro de la ciudad.

Los protagonistas de las protestas, que coreaban consignas como “que le jodan a la policía”, “que le den a Donald Trump” o “arrondíllense”, incendiaron varios coches de policía y destrozaron mobiliario urbano frente a policías antidisturbios.

En medio de la protesta por el asesinato de #gerogefloyd en #Miami, “manifestantes” incendian un carro de la policía pic.twitter.com/fwEfVPQ2Fl — Opy (@OpyMorales) May 31, 2020

Alrededor de las 22:00 de la noche (9:00 p.m. del sábado en Colombia) los equipos antidisturbios dispersaron a la multitud mediante el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según pudo constatar la agencia EFE. En la noche de este sábado no se había informado de detenciones.

Police are in riot gear. Tear gas being thrown and car is on fire pic.twitter.com/lgsaYS0i68 — Joel Franco (@OfficialJoelF) May 31, 2020

En redes sociales circularon videos y fotos que registraron los saqueos al centro comercial Bayside en medio de los desórdenes, y evidenciaron cómo quedaron algunas tiendas tras el paso de quienes, al parecer, aprovecharon los desmanes para hurtar algunas tiendas del popular establecimiento.

Hace Instantes | MIAMI

Así saquearon tiendas en el turístico centro comercial Bayside pic.twitter.com/jb2BF2sdfJ — Opy (@OpyMorales) May 31, 2020

Foot Locker at Bayside also looted. Riot police just moved in. Everybody already cleared it. pic.twitter.com/RbgSRHjDLT — Joel Franco (@OfficialJoelF) May 31, 2020

Bayside destroyed and looted pic.twitter.com/WdGtWW2fU8 — Joel Franco (@OfficialJoelF) May 31, 2020

LOOTING IN DOWNTOWN MIAMI: This jewelry store, ransacked! Thousands of dollars worth of jewelry stolen! @wsvn @OfficialJoelF pic.twitter.com/3yIZ5yd65i — Franklin White (@FranklinWSVN) May 31, 2020

WSVN 7 News recogió en su cuenta de Twitter una grabación en la cual, aparentemente, los protagonistas de los saqueos huyen de las autoridades.

Social Media Producer @OfficialJoelF says looting has occurred at Bayside. 7Skyforce overhead as police move in. pic.twitter.com/aHLirlj84e — WSVN 7 News (@wsvn) May 31, 2020

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, declaró el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y lo mismo hizo el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

Al igual que otras ciudades como Nueva York, Washington, Atlanta y Mineapolis, Miami fue escenario este sábado de diversas concentraciones para protestar por el excesivo uso de fuerza de un oficial de policía que acabó con la vida de Floyd, el pasado lunes.

Lo que comenzó alrededor de las 16:00 hora local (3 p.m. en Colombia) como una concentración pacífica horas más tarde derivó en enfrentamientos entre un puñado de manifestantes y la policía.

Algunos de los residentes de la zona aplaudieron a los cuerpos de seguridad desde sus balcones una vez que la multitud fue dispersada.

Las concentraciones pacíficas de este sábado en la tarde fueron convocadas por Save the Kids y Dreams Defenders, entre otras organizaciones civiles.

Después de una de ellas, en el parque Antorcha de la Amistad, en el en Bayfront Park del Downtown (centro) de Miami, los manifestantes con mascarillas y no siempre guardando la distancia establecida de 1,80 metros por la pandemia de COVID-19 caminaron luego hasta una estación de Policía cercana.

“No nos maten” y “Dejen de hacer estas persecuciones” eran los reclamos a coro que hicieron frente a algunos policías que miraban la manifestación.

También la marcha entonó la frase que se ha convertido en lema nacional: “No puedo respirar”.

Esas fueron las palabras que Floyd dijo mientras le rogaba al policía que lo detuvo, Derek Chauvin, que retirara la rodilla que le puso sobre el cuello para aprisionarlo.

Esa maniobra más tarde supuestamente provocó la muerte del afroamericano, de la que ha sido culpado Chauvin, quien fue detenido.

En todo Estados Unidos, al menos 2 personas han muerto en los incidentes y decenas han resultado heridas, entre ellas muchos agentes de Policía, objetivo de la ira de los manifestantes.

Por otro lado, en Coral Gables, una de las ciudades con más alto poder adquisitivo del condado Miami-Dade, hubo otra protesta esta tarde con decenas de manifestantes, no exenta de polémica.

La organización Protests Miami decidió en este caso convocar a la Policía de esa ciudad aledaña a la de Miami, lo que provocó reacciones adversas en redes sociales.