Por: RFI

La película francesa hablada en español se llevó cuatro estatuillas y se consagró como el Mejor Musical o Comedia. El Globo de Oro a la mejor película dramática fue para “El Brutalista” de Brady Corbet.

“Emilia Pérez” confirmó los pronósticos. Este thriller musical sobre la transición de género de un narcotraficante mexicano, se llevó cuatro estatuillas: Mejor película internacional, Mejor canción, Mejor musical, y Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, quien honró en su discurso al director de esta cinta y a su protagonista, la actriz transexual española Karla Sofía Gascón.

“Gracias Jacques Audiard por darme la oportunidad de interpretar a Rita. Eres tan francés, tan chic, tan amable. Y tú Karla Sofía Gascón, solo tu podías hacer Emilia Pérez”, declaró Saldaña entre sollozos.

“Emilia Pérez”, musical brillante y atrevido, causó sensación desde su estreno en el último Festival de Cannes, para luego conquistar al público de las salas de cine y en Netflix, donde se puede ver ahora.

Su director, el francés Jacques Audiard, subió al escenario entre aplausos, recordando que su película es una oda a la aceptación.

“En estos tiempos oscuros, espero que Emilia Pérez sea una luz y una caricia para las personas que sufren, para que tengan una esperanza”, dijo.

La estatuilla a la Mejor Película dramática fue para “El Brutalista” de Brady Corbet, cinta de 3h30 sobre un arquitecto sobreviviente del Holocausto, que también se llevó el galardón al Mejor director y Mejor Actor, para su protagonista Adrien Brody.

De su lado, la deslumbrante Demi Moore alzó la estatuilla a la Mejor Actriz en una comedia por su también deslumbrante actuación en “La Substancia“ de la francesa Coralie Fargeat, cinta sobre una actriz que decide tomar un brebaje rejuvenecedor con consecuencias inesperadas.

“Estoy impactada. He trabajado como actriz durante 45 años, y es la primera vez que me gano algo. Así que hoy celebro esto como un reconocimiento, como un regalo por hacer lo que me gusta”, declaró Demi Moore.

Por su parte, la brasileña Fernanda Torres sorprendió al llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz dramática para por su papel en la cinta “Sigo aquí” de Walter Salles. El premio a la Mejor cinta de animación fue para “Flow, el gato que no tenía miedo del agua”.

