Lo que comenzó como un intercambio académico para perfeccionar el inglés terminó en una pesadilla para Daniel Enrique Pintor Caballero, un joven de 20 años oriundo de Michoacán, México.

Durante el verano viajó a Praga, República Checa, como parte de un programa del Instituto de Educación Media Superior de su estado, pero allí contrajo una infección que puso en riesgo su vida y lo llevó a perder una de sus extremidades.

En los primeros días de su estancia, Daniel empezó a sentirse mal: presentó fiebre, vómito, diarrea y decaimiento físico. El 20 de julio, su condición se agravó al punto de requerir hospitalización de urgencia. En pocas horas, su salud se deterioró, debió ser intubado y los médicos confirmaron que padecía shock séptico, una complicación severa que puso en peligro su vida.

Los estudios posteriores revelaron que había contraído Neisseria meningitidis, más conocida como meningococo. Esta bacteria es la causante de la meningitis meningocócica y de la sepsis meningocócica, dos condiciones altamente agresivas que afectan el cerebro, la médula espinal y otros órganos. Su propagación fue tan veloz que los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna para detener el avance de la infección.

El meningococo es considerado una amenaza silenciosa: se transmite con facilidad en comunidades cerradas como residencias estudiantiles o bases militares, y suele atacar con más frecuencia a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Si no se detecta a tiempo, puede ser mortal o dejar secuelas irreversibles.

Tras varias semanas de hospitalización en Europa, Daniel pudo regresar a México y actualmente se encuentra internado en un hospital de Pemex, en Ciudad de México.

De acuerdo con Antonio Soto, secretario del Migrante de Michoacán, el estudiante ya está fuera de peligro y recibe apoyo tanto médico como económico tras los gastos que la familia afrontó en Praga.

Aunque su vida cambió de manera radical, el joven avanza en su recuperación y espera retomar sus estudios en cuanto su salud lo permita.

